В МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии электропередачи на ЗАЭС
Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была повреждена и отключена из-за обстрела, следует из заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Резервная линия электропередачи напряжением 330 кВт, ведущая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Масштабы ущерба пока неясны, но работы по ремонту линии уже ведутся», — пояснил глава агентства Рафаэль Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, консультации с Москвой и Киевом по согласованию и скорейшей реализации плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС продолжаются.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призывал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.