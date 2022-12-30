В МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии электропередачи на ЗАЭС

Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призывал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.