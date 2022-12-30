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В МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии электропередачи на ЗАЭС

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Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была повреждена и отключена из-за обстрела, следует из заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Резервная линия электропередачи напряжением 330 кВт, ведущая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Масштабы ущерба пока неясны, но работы по ремонту линии уже ведутся», — пояснил глава агентства Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, консультации с Москвой и Киевом по согласованию и скорейшей реализации плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС продолжаются.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призывал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных