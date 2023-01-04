В Ростовской области сообщили о работе ПВО и ликвидации «объекта в форме шара»

Поздно вечером местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Ростовской области был слышен грохот, а «похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе». Тогда Голубев не уточнил, что случилось, но заявил, что ситуация в регионе стабильна и находится под контролем. 4 января он опубликовал уточненную информацию по инциденту.