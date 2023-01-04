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В Ростовской области сообщили о работе ПВО и ликвидации «объекта в форме шара»

Ведомости

В Ростовской области вечером 3 января работала система ПВО, был обнаружен «малоразмерный объект в форме шара», было принято решение его ликвидировать, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Поздно вечером местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Ростовской области был слышен грохот, а «похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе». Тогда Голубев не уточнил, что случилось, но заявил, что ситуация в регионе стабильна и находится под контролем. 4 января он опубликовал уточненную информацию по инциденту.

«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — написал он.

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Власти приграничного региона призвали жителей сохранять спокойствие. «Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — добавил Голубев.

На этой неделе на подлете к Воронежу был сбит беспилотник, запущенный ночью 2 января с территории Украины. Власти региона сообщили, что в результате происшествия жертв и разрушений нет. Кроме того, украинский БПЛА атаковал территорию Брянской области, в Климовском районе был поврежден объект энергоснабжения.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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