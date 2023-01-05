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В Кремле назвали слухами сообщения о планах Путина посетить на Рождество Донецк

Ведомости

Появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить на Рождество Донецк, являются слухами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.

«Нам ничего не известно о таких слухах», – сказал он.

Ранее сегодня Песков отказался раскрывать в комментарии ТАСС, планирует ли президент посетить службу в одном из регионов России или же в церковь в Ново-Огарево.

Ни то, ни другое. Сообщим», – сказал он.

Ранее сегодня Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

Президент отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, а потому призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник и День Рождества Христова.

20 декабря Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, а также врио руководителя Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Путин вручил им ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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