В Кремле назвали слухами сообщения о планах Путина посетить на Рождество Донецк
Появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить на Рождество Донецк, являются слухами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.
«Нам ничего не известно о таких слухах», – сказал он.
Ранее сегодня Песков отказался раскрывать в комментарии ТАСС, планирует ли президент посетить службу в одном из регионов России или же в церковь в Ново-Огарево.
Ни то, ни другое. Сообщим», – сказал он.
Ранее сегодня Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до полуночи 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.
Президент отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, а потому призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник и День Рождества Христова.
20 декабря Путин провел встречу с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, а также врио руководителя Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Путин вручил им ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо – третьей степени.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.