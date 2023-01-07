В ДНР сообщили об обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Украинская сторона трижды за утро 7 января обстреляла Макеевку под Донецком в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Первый обстрел произошел в 6:00 по местному времени, когда ВСУ выпустили со своих позиций в Константиновке 6 ракет из РСЗО, затем уже в 10:30 и 11:13 они выпустили из Орловки 6 и 8 снарядов 155 мм соответственно.
С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали и продолжили обстрелы территории ДНР и Харьковской области.
1 января в 0.01 мск ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами HIMARS (два были перехвачены ПВО) по зданию, в котором находились российские военнослужащие. По данным Минобороны, погибли 89 человек. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.