В ДНР сообщили об обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Первый обстрел произошел в 6:00 по местному времени, когда ВСУ выпустили со своих позиций в Константиновке 6 ракет из РСЗО, затем уже в 10:30 и 11:13 они выпустили из Орловки 6 и 8 снарядов 155 мм соответственно.