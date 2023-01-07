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В ДНР сообщили об обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Ведомости

Украинская сторона трижды за утро 7 января обстреляла Макеевку под Донецком в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Первый обстрел произошел в 6:00 по местному времени, когда ВСУ выпустили со своих позиций в Константиновке 6 ракет из РСЗО, затем уже в 10:30 и 11:13 они выпустили из Орловки 6 и 8 снарядов 155 мм соответственно.

С 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. по российской инициативе введен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Соответствующее поручение накануне дал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня. В Киеве инициативу не поддержали и продолжили обстрелы территории ДНР и Харьковской области.

1 января в 0.01 мск ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами HIMARS (два были перехвачены ПВО) по зданию, в котором находились российские военнослужащие. По данным Минобороны, погибли 89 человек. Там также сообщили, что основной причиной трагедии стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных