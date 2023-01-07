Bloomberg: минфин США предостерег банки от чрезмерной осторожности с санкциями

Инициатива замминистра подчеркивает проблему, с которой США столкнулись в связи с санкциями: сменявшие друг друга администрации вводили их быстро и иногда без особой ясности, ожидая, что финансовые учреждения будут соблюдать их сами, утверждает Bloomberg. Банки, нарушающие санкции, могут быть оштрафованы крупными штрафами, поэтому они часто проявляют крайнюю осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как объект санкционного риска, сообщается в материале издания.