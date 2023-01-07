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Bloomberg: минфин США предостерег банки от чрезмерной осторожности с санкциями

Ведомости

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон в январе намерен встретиться с руководителями ряда банков страны, чтобы предостеречь их от слишком жесткого выполнения санкционных требований. Финансовые власти США считают, что банки проявляют чрезмерную осторожность и отказываются от клиентов из-за боязни не соблюсти ограничения, сообщает Bloomberg.

Нельсон намерен посетить, в частности, Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего. «Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают доступ к финансовой инфраструктуре целым категориям клиентов, обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности», — говорится в его заявлении, которое приводит агентство.

Инициатива замминистра подчеркивает проблему, с которой США столкнулись в связи с санкциями: сменявшие друг друга администрации вводили их быстро и иногда без особой ясности, ожидая, что финансовые учреждения будут соблюдать их сами, утверждает Bloomberg. Банки, нарушающие санкции, могут быть оштрафованы крупными штрафами, поэтому они часто проявляют крайнюю осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как объект санкционного риска, сообщается в материале издания.

22 декабря США ввели новые санкции против России, ограничения коснулись 10 российских компаний. В черный список попали юридические лица, связанные с судоходством. В частности, речь идет о ЦНИИ судового машиностроения, концерне «Моринформсистема-Агат» и АО «Морские навигационные системы». Также ограничения коснулись ЦНИИ КМ «Прометей», концерна «Электроприбор» и Института океанологии РАН им. Ширшова. Еще четыре компании, оказавшиеся в санкционном списке, — АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь», аккумуляторная компания «Ригель» и концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».

Ранее, 15 декабря, под американские ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и член совета директоров РЖД Сергей Франк. Кроме того, санкции коснулись ряда российских губернаторов. Среди оказавшихся под санкциями организаций — Росбанк и еще 17 дочерних структур ВТБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных