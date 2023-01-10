Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев. Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».