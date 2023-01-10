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Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Медведев также сообщил о создании рабочей группы при этой структуре по контролю за производством востребованных вооружений.

«В рамках тех полномочий, которые теперь на меня возложены, я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Политик также добавил, что повторные нарушения при реализации гособоронзаказа повлекут за собой уголовную ответственность. По словам Медведева, никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев. Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».

В комиссию также вошел глава МЧС Александр Куренков, а экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев – был из нее исключен. В состав коллегии при ВПК вошли председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэка Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и др.

Ранее по теме: Медведев: у ВС РФ будет «меньше проблем» после отказа Киева прекращать огонь на Рождество

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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