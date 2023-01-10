Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил бронетанковый ремонтный завод в Петербурге и провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Медведев также сообщил о создании рабочей группы при этой структуре по контролю за производством востребованных вооружений.
«В рамках тех полномочий, которые теперь на меня возложены, я подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Политик также добавил, что повторные нарушения при реализации гособоронзаказа повлекут за собой уголовную ответственность. По словам Медведева, никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев. Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».
В комиссию также вошел глава МЧС Александр Куренков, а экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев – был из нее исключен. В состав коллегии при ВПК вошли председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, замглавы Минэка Максим Колесников, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и др.