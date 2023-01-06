Медведев: у ВС РФ будет «меньше проблем» после отказа Киева прекращать огонь на Рождество

В Киеве инициативу российского президента отвергли. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что Киев отвергает любые переговорные процессы с Россией, передавал ТАСС.