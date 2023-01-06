Медведев: у ВС РФ будет «меньше проблем» после отказа Киева прекращать огонь на Рождество
Россия протянула Украине «руку христианского милосердия», объявив о прекращении огня на Рождество, однако Киев от этой инициативы отказался, теперь российские военные «спокойно выдохнут», заявил первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», – написал он.
Медведев выразил сожаление в связи с тем, что люди лишились возможности сходить в церковь, однако Киев, по его оценке, понимает лишь грубую силу.
Вечером 5 января пресс-служба Кремля сообщила о поручении президента РФ Владимира Путина ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. С соответствующим призывом утром 5 января выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных. Поэтому он и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.
В Киеве инициативу российского президента отвергли. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что Киев отвергает любые переговорные процессы с Россией, передавал ТАСС.
Минобороны России сообщило о полученных войсками указаниями от министра обороны Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня на указанные президентом сроки. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин при этом заявил, что ВС России не станут игнорировать провокации ВСУ в период действия режима прекращения огня.