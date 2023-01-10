Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за разговора с пранкерами Вованом и Лексусом

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки». Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).