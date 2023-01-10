Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за разговора с пранкерами Вованом и Лексусом
Директор бюро международной политики канцелярии Польши Петр Гиллерт лишился должности из-за разговора президента республики Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), передает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
Разговор между Дудой и российскими пранкерами, выдававшими себя за президента Франции Эммануэля Макрона, состоялся 15 ноября. В этот день в граничащем с Украиной польском селе Пшеводув упала ракета. Гиллерт отвечал за связи президента с лидерами других стран.
По словам источников, соратники Дуды подчеркивают, что ситуация в тот день была очень сложной, а связи с мировыми лидерами происходили иначе, потому что большинство из них находились на саммите G20 в Индонезии.
«Однако допустить интервью с россиянами, выдававшими себя за Эммануэля Макрона, было явной ошибкой со стороны соратников президента и, более того, рецидивом. Ранее те же шутники успешно добрались до Анджея Дуды в 2020 г.», — отмечает радиостанция.
В разговоре с пранкерами Дуда сказал, что не хочет войны с Россией. «Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне», — заявил тогда он. Канцелярия главы государства вскоре подтвердила факт разговора.
15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки». Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.