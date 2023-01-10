В Думу внесли законопроект о доступе ГП к данным о расчетах по гособоронзаказу

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее сегодня напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения. «В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — отметил он.