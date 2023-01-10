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В Думу внесли законопроект о доступе ГП к данным о расчетах по гособоронзаказу

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру правом доступа к системе, содержащей информацию о расчетах по гособоронзаказу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан в целях «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства» о гособоронзаказе, а также за законностью расходования бюджетных средств. 

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее сегодня напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения. «В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — отметил он.

В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы за срыв условий гособоронзаказа. Медведев уточнил, что данные санкции еще не применялись, однако в случае необходимости власти будут вынуждены прибегнуть к ним. 

Ранее по теме: Медведев напомнил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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