В Думу внесли законопроект о доступе ГП к данным о расчетах по гособоронзаказу
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру правом доступа к системе, содержащей информацию о расчетах по гособоронзаказу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
В пояснительной записке отмечается, что документ разработан в целях «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства» о гособоронзаказе, а также за законностью расходования бюджетных средств.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее сегодня напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения. «В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — отметил он.
В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы за срыв условий гособоронзаказа. Медведев уточнил, что данные санкции еще не применялись, однако в случае необходимости власти будут вынуждены прибегнуть к ним.