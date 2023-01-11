Путин раскритиковал работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда

В октябре 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. В конце декабря глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. В начале января Мантуров совершил полет в Ульяновск на этом воздушном судне. Там он посетил ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт», где ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW, а также производственную площадку ПАО «Ил» – «Авиастар».