Путин раскритиковал работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда
Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет «слишком долго». Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства РФ.
«Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», — сказал Путин.
Путин пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов. Путин возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 г.». Он обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов. Путин призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.
В ответ Мантуров пообещал завершить необходимые процессы «в ближайшее время», однако президента РФ такая формулировка не устроила. Он поручил главе Минпромторга решить вопрос в течение месяца. «Не позже», — подчеркнул Путин.
В октябре 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. В конце декабря глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. В начале января Мантуров совершил полет в Ульяновск на этом воздушном судне. Там он посетил ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт», где ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW, а также производственную площадку ПАО «Ил» – «Авиастар».