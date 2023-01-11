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Путин раскритиковал работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет «слишком долго». Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова на совещании с членами правительства РФ. 

«Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», — сказал Путин.

Путин пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов. Путин возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 г.». Он обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов. Путин призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.

В ответ Мантуров пообещал завершить необходимые процессы «в ближайшее время», однако президента РФ такая формулировка не устроила. Он поручил главе Минпромторга решить вопрос в течение месяца. «Не позже», — подчеркнул Путин. 

В октябре 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. В конце декабря глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. В начале января Мантуров совершил полет в Ульяновск на этом воздушном судне. Там он посетил ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт», где ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW, а также производственную площадку ПАО «Ил» – «Авиастар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных