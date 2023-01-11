Песков объяснил критику Путина во время доклада главы Минпромторга

В ходе совещания с членами правительства в среду, 11 января, Путин заявил, что работа по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет «слишком долго». Таким образом он прокомментировал доклад Мантурова. Глава государства пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов. Путин возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 год». Он обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов. Путин призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.