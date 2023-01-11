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Песков объяснил критику Путина во время доклада главы Минпромторга

Ведомости

У президента России Владимира Путина нет серьезных нареканий к работе вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, критика на совещании 11 января является «обычным рабочим процессом».

«Нет. Это обычный рабочий процесс», — ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у президента серьезные нарекания к работе Мантурова и может ли быть ему объявлен выговор (цитата по ТАСС).

В ходе совещания с членами правительства в среду, 11 января, Путин заявил, что работа по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных, идет «слишком долго». Таким образом он прокомментировал доклад Мантурова. Глава государства пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов. Путин возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 год». Он обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов. Путин призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.

В ответ Мантуров пообещал завершить необходимые процессы «в ближайшее время», однако президента РФ такая формулировка не устроила. Он поручил главе Минпромторга решить вопрос в течение месяца. «Не позже», — подчеркнул Путин. 

В среду, 11 января, состоялось первое в 2023 г. совещание президента с членами правительства. Оно прошло в режиме видеоконференции. В пресс-службе Кремля анонсировали, что «основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных