Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ Шебекино
В воскресенье под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — написал он. Гладков также опубликовал фотографии последствий обстрела.
Ранее власти региона сообщили, что в результате постоянных обстрелов ВСУ города Шебекино повреждения получили уже более 400 домов.
«На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев всё полностью восстановлено. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет», – написал Гладков 12 января.
До этого об обстреле Шебекино губернатор сообщал 10 января. В результате пострадали шесть человек, одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. 11 января же было обстреляно село Старый Хутор Валуйского городского округа.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, он действует до 20 января. В апреле 2022 г. такой режим ввели шесть из семи приграничных регионов. Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).