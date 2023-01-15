Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ Шебекино

Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, он действует до 20 января. В апреле 2022 г. такой режим ввели шесть из семи приграничных регионов. Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).