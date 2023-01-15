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Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ Шебекино

Ведомости

В воскресенье под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино Белгородской области, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории», — написал он. Гладков также опубликовал фотографии последствий обстрела.

Ранее власти региона сообщили, что в результате постоянных обстрелов ВСУ города Шебекино повреждения получили уже более 400 домов.

Ранее по теме: Более 400 домов пострадали в Шебекино из-за обстрелов ВСУ

«На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40% случаев всё полностью восстановлено. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет», – написал Гладков 12 января.

До этого об обстреле Шебекино губернатор сообщал 10 января. В результате пострадали шесть человек, одна из них была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. 11 января же было обстреляно село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, он действует до 20 января. В апреле 2022 г. такой режим ввели шесть из семи приграничных регионов. Помимо этого в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных