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Генсек НАТО: отношения с Россией не нормализуются после завершения конфликта на Украине

Ведомости

Отношения Запада и России не нормализуются и после завершения военного конфликта на Украине, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Как раньше уже не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также Столтенберг высказался по поводу ядерной эскалации: по его мнению, «риск применения ядерного оружия низок». Генсек добавил, что военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру и конфликт сейчас находится в критической фазе.

О том, что нормальные отношения со странами Запада не будут возможны «на десятилетия вперед», 26 декабря 2022 г. в интервью «Российской газете» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, 2022 г. продемонстрировал, что между Россией и западными странами намного меньше общего, чем казалось раньше.

«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса". <...> Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», — сказал он.

Ранее в интервью NBC News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва больше никогда не будет доверять властям западных стран. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада загнали себя в ловушку, потому что не смогли предвидеть ослабления своего влияния в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что железный занавес между западными странами и Россией уже начал опускаться. По его словам, с 2014 г. отношений между Россией и ЕС не существует, потому что западные страны разрушили все механизмы, которые создавались десятилетиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных