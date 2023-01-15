Генсек НАТО: отношения с Россией не нормализуются после завершения конфликта на Украине

«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса". <...> Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», — сказал он.