В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к провокациям со стороны Украины

«Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства, мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», – сказал он.