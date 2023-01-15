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В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к провокациям со стороны Украины

Ведомости

Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил в интервью телеканалу СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства, мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», – сказал он.

По словам Муравейко, со стороны Украины постоянно наблюдаются провокации, такие как стрельба в сторону белорусской границы, нарушение пограничных знаков и др. Республика пытается вести диалог по линии пограничных уполномоченных и военных, но безрезультатно.

«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», – подчеркнул первый замгоссекретаря Совбеза.

5 января пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила о том, что на границе с украинской стороной периодически происходят провокации, такие как наведение оружия на пограничников и демонстрация оскорбительных жестов.

В ноябре пресс-служба ведомства сообщала, что украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией. Высота заграждения составляет три-четыре метра. Вооруженные силы Украины строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных