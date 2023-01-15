В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к провокациям со стороны Украины
Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил в интервью телеканалу СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.
«Действительно, на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства, мы сохраняем выдержку и терпимость. Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории», – сказал он.
По словам Муравейко, со стороны Украины постоянно наблюдаются провокации, такие как стрельба в сторону белорусской границы, нарушение пограничных знаков и др. Республика пытается вести диалог по линии пограничных уполномоченных и военных, но безрезультатно.
«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», – подчеркнул первый замгоссекретаря Совбеза.
5 января пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в своем Telegram-канале сообщила о том, что на границе с украинской стороной периодически происходят провокации, такие как наведение оружия на пограничников и демонстрация оскорбительных жестов.
В ноябре пресс-служба ведомства сообщала, что украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией. Высота заграждения составляет три-четыре метра. Вооруженные силы Украины строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.
В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».