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Комиссаров прокомментировал назначение на пост и. о. ректора РАНХиГС

Ведомости

Вступление в должность и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) – это большая честь и высокая ответственность, рассказал «Ведомостям» назначенный 23 января на этот пост проректор Алексей Комиссаров.

«Для меня РАНХиГС – родной вуз. <...> Для меня вступление в должность и. о. ректора РАНХиГС при президенте – это большая честь и высокая ответственность. Я также продолжу работать в качестве гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», – сказал Комиссаров.

Комиссаров рассказал о планах взвешенно подходить ко всем изменениям в вузе, обсуждая их с профессорско-преподавательским составом, попечительским и научным советами академии. По его словам, «всем переменам будет предшествовать тщательный аудит». Он подчеркнул, что студент всегда будет главным человеком в вузе.

«Мы сохраним все ключевые наработки нашего университета, продолжим усиливать существующие программы и рассмотрим необходимость введения новых актуальных программ, отвечающих запросам как работодателей, так и самих обучающихся», – сообщил он.

Комиссаров также выразил надежду, что уже бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау продолжит участие в жизни академии в качестве эксперта. Он уточнил, что вопрос с предложением почетной должности Мау будет обсужден с ним.

Помимо этого Комиссаров рассказал, что пока останется директором Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В дальнейшем будет принято решение о новом руководителе, уточнил он.

Распоряжение об освобождении Мау от должности ректора РАНХиГС премьер-министр Михаил Мишустин подписал сегодня, 23 января. Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2009 г., когда он начал вести курс предпринимательства в рамках программы МВА. На должности проректора он находится с 2017 г., тогда же он возглавил институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Помимо этого с 2018 г. Комиссаров является гендиректором АНО «Россия – страна возможностей».

Ранее по теме: Песков: Путину доложили об уходе Мау с должности ректора РАНХиГС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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