Комиссаров прокомментировал назначение на пост и. о. ректора РАНХиГС

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2009 г., когда он начал вести курс предпринимательства в рамках программы МВА. На должности проректора он находится с 2017 г., тогда же он возглавил институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Помимо этого с 2018 г. Комиссаров является гендиректором АНО «Россия – страна возможностей».