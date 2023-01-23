Комиссаров прокомментировал назначение на пост и. о. ректора РАНХиГС
Вступление в должность и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) – это большая честь и высокая ответственность, рассказал «Ведомостям» назначенный 23 января на этот пост проректор Алексей Комиссаров.
«Для меня РАНХиГС – родной вуз. <...> Для меня вступление в должность и. о. ректора РАНХиГС при президенте – это большая честь и высокая ответственность. Я также продолжу работать в качестве гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей», – сказал Комиссаров.
Комиссаров рассказал о планах взвешенно подходить ко всем изменениям в вузе, обсуждая их с профессорско-преподавательским составом, попечительским и научным советами академии. По его словам, «всем переменам будет предшествовать тщательный аудит». Он подчеркнул, что студент всегда будет главным человеком в вузе.
«Мы сохраним все ключевые наработки нашего университета, продолжим усиливать существующие программы и рассмотрим необходимость введения новых актуальных программ, отвечающих запросам как работодателей, так и самих обучающихся», – сообщил он.
Комиссаров также выразил надежду, что уже бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау продолжит участие в жизни академии в качестве эксперта. Он уточнил, что вопрос с предложением почетной должности Мау будет обсужден с ним.
Помимо этого Комиссаров рассказал, что пока останется директором Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В дальнейшем будет принято решение о новом руководителе, уточнил он.
Распоряжение об освобождении Мау от должности ректора РАНХиГС премьер-министр Михаил Мишустин подписал сегодня, 23 января. Уточняется, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья».
Комиссаров работает в РАНХиГС с 2009 г., когда он начал вести курс предпринимательства в рамках программы МВА. На должности проректора он находится с 2017 г., тогда же он возглавил институт Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Помимо этого с 2018 г. Комиссаров является гендиректором АНО «Россия – страна возможностей».