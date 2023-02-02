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Путин заявил, что задача сохранения России будет решена

Ведомости

Задача сохранения России и создания условий для ее развития будет решена, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По его словам, одна из составляющих работы для достижения этой общей цели – это возрождение, сохранение исторической памяти. В октябре 2022 г. глава государства отмечал, что сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России.

В ноябре того же года он утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных