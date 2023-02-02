Путин заявил, что задача сохранения России будет решена

По его словам, одна из составляющих работы для достижения этой общей цели – это возрождение, сохранение исторической памяти. В октябре 2022 г. глава государства отмечал, что сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России.