Путин заявил, что задача сохранения России будет решена
Задача сохранения России и создания условий для ее развития будет решена, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.
«Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – отметил глава государства (цитата по ТАСС).
По его словам, одна из составляющих работы для достижения этой общей цели – это возрождение, сохранение исторической памяти. В октябре 2022 г. глава государства отмечал, что сохранение населения, а также здоровья и благополучия россиян является главной задачей, которая стоит перед правительством России.
В ноябре того же года он утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».