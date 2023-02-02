СМИ узнали о планах Греции сменить посла в России
Греция приняла решение поменять послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr.
По данным издания, руководство греческого МИДа приняло решение заменить ряд послов, в том числе в ответственных дипмиссиях, и назначить на их место других дипломатов. Решение министра иностранных дел Никоса Дендиаса трактуется «как чисто предвыборный ход».
«Необычно и, бесспорно, некрасиво объявлять об изменениях на постах послов непосредственно перед выборами», – пишет портал, указывая на то, что любые решения о назначении других дипломатов на освободившиеся должности будут обязательны для следующего правительства, какое бы ни сформировалось по результатам выборов. В таких случаях принято откладывать любые изменения до окончания выборов.
«Интересно, после высылки российских дипломатов из Греции и ответной высылки греческих дипломатов из нашего посольства в России, уверено ли руководство МИД Греции в том, что Москва согласится на замену посла в российской столице другим дипломатом? При таком негативном сценарии в греко-российских отношениях, откуда происходит оптимизм руководства МИДа, что новый посол, направленный в Россию, будет принят Москвой?» – отмечает antinews.gr.
На данный момент послом Греции в Москве является Екатерини Нассика. Она занимает эту должность с 2019 г.
Ранее в январе стало известно, что импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь прошлого года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
«За период с января по ноябрь 2022 г. стоимость импорта Греции из России составила 8 465,7 млн евро, зафиксирован рост на 125,3% по сравнению с периодом январь – ноябрь 2021 г., когда он составил 3 757,4 млн евро», — говорится в отчете.
В свою очередь стоимость экспорта Греции в Россию за период январь – ноябрь 2022 г. составила 148,1 млн евро, что означает снижение на 18,8% по сравнению с январем – ноябрем 2021 г. За весь 2021 г. общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 млрд евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 г.