Газета
Политика

СМИ узнали о планах Греции сменить посла в России

Ведомости

Греция приняла решение поменять послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr.

По данным издания, руководство греческого МИДа приняло решение заменить ряд послов, в том числе в ответственных дипмиссиях, и назначить на их место других дипломатов. Решение министра иностранных дел Никоса Дендиаса трактуется «как чисто предвыборный ход».

«Необычно и, бесспорно, некрасиво объявлять об изменениях на постах послов непосредственно перед выборами», – пишет портал, указывая на то, что любые решения о назначении других дипломатов на освободившиеся должности будут обязательны для следующего правительства, какое бы ни сформировалось по результатам выборов. В таких случаях принято откладывать любые изменения до окончания выборов.

«Интересно, после высылки российских дипломатов из Греции и ответной высылки греческих дипломатов из нашего посольства в России, уверено ли руководство МИД Греции в том, что Москва согласится на замену посла в российской столице другим дипломатом? При таком негативном сценарии в греко-российских отношениях, откуда происходит оптимизм руководства МИДа, что новый посол, направленный в Россию, будет принят Москвой?» – отмечает antinews.gr.

На данный момент послом Греции в Москве является Екатерини Нассика. Она занимает эту должность с 2019 г.

Ранее в январе стало известно, что импорт товаров Грецией из России с января по ноябрь прошлого года вырос в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

«За период с января по ноябрь 2022 г. стоимость импорта Греции из России составила 8 465,7 млн евро, зафиксирован рост на 125,3% по сравнению с периодом январь – ноябрь 2021 г., когда он составил 3 757,4 млн евро», — говорится в отчете.

В свою очередь стоимость экспорта Греции в Россию за период январь – ноябрь 2022 г. составила 148,1 млн евро, что означает снижение на 18,8% по сравнению с январем – ноябрем 2021 г. За весь 2021 г. общая стоимость импорта Греции из России составила 4,302 млрд евро – примерно вдвое меньше, чем за 11 месяцев 2022 г.

Ранее по теме: Греция увеличила в два раза импорт товаров из России после введения санкций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных