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Глава судоверфи Белков получил условный срок по делу о контрабанде

Ведомости

Рыбинский городской суд приговорил генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск, Ярославская область) Олега Белкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком по уголовному делу о контрабанде двух патрульных десантных катеров. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дмитрий Пак.

Изначально гособвинение запросило для него 5,5 года колонии. Сам Белков вину не признает.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, максимальный срок — семь лет) в отношении гендиректора судоверфи «Бэлл» ФСБ возбудила в феврале 2021 г., сначала его поместили под домашний арест. По данным источника «Ведомостей» в силовых структурах, Белков незаконно вывез в ОАЭ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС два патрульных десантных катера, которые были изготовлены под видом прогулочных катеров.

В сентябре 2020 г. техника была изъята сотрудниками ФСБ, рассмотрение уголовного дела в суде началось летом 2022 г.

Судоверфь «Бэлл» была учреждена в Рыбинске в 2019 г., она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. До этого, с 2012 по 2018 г., Белков руководил рыбинским судостроительным заводом «Вымпел». В 2017 г. президент России Владимир Путин во время встречи с деловыми кругами Ярославской области в Рыбинске, на которой также присутствовал Белков, отметил рост зарплаты и производительности труда на предприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных