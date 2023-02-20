Глава судоверфи Белков получил условный срок по делу о контрабанде
Рыбинский городской суд приговорил генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск, Ярославская область) Олега Белкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком по уголовному делу о контрабанде двух патрульных десантных катеров. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дмитрий Пак.
Изначально гособвинение запросило для него 5,5 года колонии. Сам Белков вину не признает.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, максимальный срок — семь лет) в отношении гендиректора судоверфи «Бэлл» ФСБ возбудила в феврале 2021 г., сначала его поместили под домашний арест. По данным источника «Ведомостей» в силовых структурах, Белков незаконно вывез в ОАЭ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС два патрульных десантных катера, которые были изготовлены под видом прогулочных катеров.
В сентябре 2020 г. техника была изъята сотрудниками ФСБ, рассмотрение уголовного дела в суде началось летом 2022 г.
Судоверфь «Бэлл» была учреждена в Рыбинске в 2019 г., она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. До этого, с 2012 по 2018 г., Белков руководил рыбинским судостроительным заводом «Вымпел». В 2017 г. президент России Владимир Путин во время встречи с деловыми кругами Ярославской области в Рыбинске, на которой также присутствовал Белков, отметил рост зарплаты и производительности труда на предприятии.