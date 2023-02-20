Глава судоверфи Белков получил условный срок по делу о контрабанде

Судоверфь «Бэлл» была учреждена в Рыбинске в 2019 г., она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. До этого, с 2012 по 2018 г., Белков руководил рыбинским судостроительным заводом «Вымпел». В 2017 г. президент России Владимир Путин во время встречи с деловыми кругами Ярославской области в Рыбинске, на которой также присутствовал Белков, отметил рост зарплаты и производительности труда на предприятии.