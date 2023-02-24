Шольц и Макрон призвали Зеленского начать переговоры с Россией
Президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Париже посоветовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать переговоры с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Встреча состоялась в начале февраля, отмечает WSJ. Детали этого разговора в газете не обнародовали. Источники газеты также рассказали, что после завершения военного конфликта Великобритания, Франция и Германия планируют заключить оборонные соглашения между Украиной и НАТО.
В июне 2022 г. немецкая газета Die Welt сообщила, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев пытались подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Потому что экономический ущерб, понесенный их странами из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать», – сообщала газета.
17 февраля представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал власти Украины и России начать переговоры и заявил, что за стол переговоров должны сесть представительства США, Евросоюза и НАТО, чтобы «вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности»
Сегодня, 24 февраля, МИД Китая опубликовал позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В ведомстве предложили прекратить боевые действия, начать мирные переговоры, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, соблюдать международное гуманитарное право и др.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе изучат документ, который предложила КНР, но при этом будут учитывать дружественные отношения между Россией и Китаем.