Шольц и Макрон призвали Зеленского начать переговоры с Россией

В июне 2022 г. немецкая газета Die Welt сообщила, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев пытались подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Потому что экономический ущерб, понесенный их странами из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать», – сообщала газета.