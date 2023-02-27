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Путин поздравил военнослужащих с Днем сил спецопераций

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 февраля. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что в основе школы военного мастерства, которую сформировали военнослужащие спецопераций, лежат «героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках». 

Глава государства также поблагодарил ветеранов и военнослужащих «за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине». Они сумели доказать верность присяге во время проведения спецоперации на Украине, выполняя приказы до конца и защищая Россию от неонацистской угрозы. 

Путин отметил, что опыт, знания, дисциплина и высокий боевой дух военнослужащих необходимы для молодых бойцов, которые только вступают в ряды сил специальных операций.

«И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой», – подчеркнул Путин.

День сил специальных операций входит в число памятных дней в Вооруженных силах России и отмечается 27 февраля. Он был учрежден указом президента 26 февраля 2015 г. О создании командования сил специальных операций в марте 2013 г. объявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных