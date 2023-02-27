Путин поздравил военнослужащих с Днем сил спецопераций

«Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа», – сказал президент.