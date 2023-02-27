Путин поздравил военнослужащих с Днем сил спецопераций
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 февраля. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира – там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что в основе школы военного мастерства, которую сформировали военнослужащие спецопераций, лежат «героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках».
Глава государства также поблагодарил ветеранов и военнослужащих «за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине». Они сумели доказать верность присяге во время проведения спецоперации на Украине, выполняя приказы до конца и защищая Россию от неонацистской угрозы.
Путин отметил, что опыт, знания, дисциплина и высокий боевой дух военнослужащих необходимы для молодых бойцов, которые только вступают в ряды сил специальных операций.
«И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой», – подчеркнул Путин.
День сил специальных операций входит в число памятных дней в Вооруженных силах России и отмечается 27 февраля. Он был учрежден указом президента 26 февраля 2015 г. О создании командования сил специальных операций в марте 2013 г. объявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.