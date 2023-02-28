Путин заявил о необходимости выставить заслон за границе с Украиной
Погранслужба ФСБ должна выставить заслон на границе с Украиной, чтобы не допустить диверсионных групп и незаконного провоза оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии спецслужбы.
«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы.... Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Работа контрразведки в целом должна быть усилена, подчеркнул глава государства, обратив внимание на то, что западные спецслужбы используют против России дополнительные ресурсы. Работа же органов безопасности в новых регионах должна быть усилена, а система пропуска через границу воинских колонн, гуманитарных и строительных грузов, а также беженцев – отлажена.
Кроме того, Путин призвал ФСБ выявлять и пресекать незаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, используя идеи нацизма, ксенофобии и сепаратизма.
«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, это более активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – добавил президент.
15 февраля ФСБ задержала в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В тот же день ведомство сообщило о задержании участника батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, приехал в Россию под видом беженца.