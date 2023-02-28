Путин заявил о необходимости выставить заслон за границе с Украиной

Работа контрразведки в целом должна быть усилена, подчеркнул глава государства, обратив внимание на то, что западные спецслужбы используют против России дополнительные ресурсы. Работа же органов безопасности в новых регионах должна быть усилена, а система пропуска через границу воинских колонн, гуманитарных и строительных грузов, а также беженцев – отлажена.