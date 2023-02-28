Газета
Политика

Путин заявил о необходимости выставить заслон за границе с Украиной

Ведомости

Погранслужба ФСБ должна выставить заслон на границе с Украиной, чтобы не допустить диверсионных групп и незаконного провоза оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии спецслужбы.

«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы.... Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Работа контрразведки в целом должна быть усилена, подчеркнул глава государства, обратив внимание на то, что западные спецслужбы используют против России дополнительные ресурсы. Работа же органов безопасности в новых регионах должна быть усилена, а система пропуска через границу воинских колонн, гуманитарных и строительных грузов, а также беженцев – отлажена.

Кроме того, Путин призвал ФСБ выявлять и пресекать незаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество, используя идеи нацизма, ксенофобии и сепаратизма.

«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, это более активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – добавил президент.

15 февраля ФСБ задержала в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы. 

В тот же день ведомство сообщило о задержании участника батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, приехал в Россию под видом беженца.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных