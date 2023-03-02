Шольц призвал Китай повлиять на Россию для урегулирования ситуации на Украине

«Мое послание Пекину ясно – используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», – сказал он. Он также попросил не поставлять «никакого оружия» России. Шольц добавил, что разочарован решением Пекина воздержаться от осуждения военной операции на Украине, но оценил усилия китайских властей по ядерной деэскалации.