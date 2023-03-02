Шольц призвал Китай повлиять на Россию для урегулирования ситуации на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал власти Китая повлиять на Москву для урегулирования ситуации на Украине, сообщило агентство Reuters.
«Мое послание Пекину ясно – используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», – сказал он. Он также попросил не поставлять «никакого оружия» России. Шольц добавил, что разочарован решением Пекина воздержаться от осуждения военной операции на Украине, но оценил усилия китайских властей по ядерной деэскалации.
26 февраля канцлер раскритиковал предложения Китая по урегулированию конфликта России и Украины, которое китайский МИД опубликовал за два дня до этого. По его словам, в документе не хватало одного пункта – о выводе российских войск с украинских территорий.
24 февраля 2023 г. министерство иностранных дел КНР представило предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ состоял из 12 пунктов, которые могли бы способствовать завершению боевых действий – прекращение огня и начало диалога Москвы и Киева, уважение суверенитета всех стран, строгое соблюдение Устава ООН и принципов международного права, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.
В июне 2022 г. лидеры стран «Группы семи» (G7) также призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения военных действий на Украине. Тогда Шольц к официальному заявлению G7 добавил, что группа, в частности, ожидает, что Пекин не позволит России обходить западные санкции.