Гладков сообщил о падении снарядов на территорию школы в Белгородской области
Граничащее с Украиной село Бутырки Белгородской области попало под обстрел, снаряды упали на территорию школы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в селе Бутырки Валуйского городского округа действует режим ЧС. В результате атаки никто не пострадал.
«Снаряды упали на территорию школы, выбиты 8 окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений», – написал Гладков.
28 февраля Гладков сообщил, что в области приступили к переселению проживающих в небезопасных, приграничных с Украиной районах граждан. Он также напомнил, что всего в области насчитывается более 3700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов украинской армией.
1 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, что на переселение белгородцев потребуется 9,4 млрд руб. из бюджета. После этого Гладков заявил, что власти готовы возместить ущерб пострадавшим гражданам.
Сообщения об обстрелах приграничных поселений Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины появляются с начала спецоперации. В октябре 2022 г. Гладков сообщил, что эвакуированных жителей будут расселять в Московской области. Тогда он добавил, что, когда оперативная ситуация позволит, «мы доставим жителей обратно».
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.