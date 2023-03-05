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Экономика

В Китае заявили о замедлении темпов роста ВВП из-за Украины

Ведомости

Темпы роста ВВП Китая снизились в 2022 г. до 3% в связи с замедлением мировой экономики и последствий кризиса на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства о выполнении плана социально-экономического развития. 

«Замедлялись темпы роста мировой экономики, все более осложнялась внешняя среда из-за украинского кризиса, переплетались такие проблемы, как глобальный дисбаланс спроса и предложения зерна и энергоресурсов, высокий уровень инфляции и усиление протекционизма», – говорится в документе, который был опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Авторы доклада добавили, что в таких сложных условиях ряд показателей «отличались от намеченных», а регулирование макроэкономической политики в главных экономиках мира дало побочный эффект, что негативно сказалось на развитии Китая.

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В прошлом году темпы роста ВВП Китая упали до 3%, в то время как власти планировали достичь 5,5% роста. Итоговый результат стал одним из минимальных за последние 50 лет, за исключением 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса рост китайской экономики замедлился до 2,2%, отмечает агентство. По данным доклада, в 2022 г. объем ВВП КНР составил 121,02 трлн юаней (около $18 трлн).

По мнению китайских властей и экономистов, рост ВВП в 2023 г. должен составить от 4,5 до 5,5% и приблизиться к доковидным показателям в 6,1%. О том, что председатель КНР Си Цзиньпин и его соратники полны решимости достигнуть таких показателей роста ВВП, в январе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на декана Института государственного развития Пекинского университета Яо Яна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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