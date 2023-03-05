В Китае заявили о замедлении темпов роста ВВП из-за Украины

В прошлом году темпы роста ВВП Китая упали до 3%, в то время как власти планировали достичь 5,5% роста. Итоговый результат стал одним из минимальных за последние 50 лет, за исключением 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса рост китайской экономики замедлился до 2,2%, отмечает агентство. По данным доклада, в 2022 г. объем ВВП КНР составил 121,02 трлн юаней (около $18 трлн).