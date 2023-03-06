Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что лидеры государств обсудили двусторонние торговые отношения в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях, а также договорились о дальнейшем укреплении российско-казахстанских союзнических отношений.
В предыдущий раз Путин и Токаев общались по телефону 20 января. Тогда они также обсудили вопросы сотрудничества России и Казахстана в энергетической сфере.
29 ноября 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил в кулуарах IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума, что Москва обсуждает с Узбекистаном и Казахстаном создание газового союза для поставок этого вида топлива как между странами, так и для экспорта. По его словам, страны имеют с советских времен «фактически единую газотранспортную систему». За день до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предложении России создать союз с Казахстаном и Узбекистаном «для решения вопросов в газовой сфере».