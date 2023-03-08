Суд ЕС аннулировал санкции против матери Пригожина

Как следует из документа, даже если Пригожин «несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», связь между Виолеттой Пригожиной и ее сыном основана исключительно на их родстве, а этого недостаточно, чтобы оправдать ее включение в санкционный список.