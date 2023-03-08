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Суд ЕС аннулировал санкции против матери Пригожина

Ведомости

Суд Евросоюза аннулировал санкции, введенные против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Решение суда опубликовано в среду на его сайте.

Как следует из документа, даже если Пригожин «несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», связь между Виолеттой Пригожиной и ее сыном основана исключительно на их родстве, а этого недостаточно, чтобы оправдать ее включение в санкционный список.

По данным Совета ЕС, мать основателя ЧВК владела компанией «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», которая принадлежит основанной Пригожиным группе «Конкорд». Женщина также владела другими связанными с бизнесменом предприятиями. Суд по иску матери Пригожина установил, что она с 2017 г. не является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», хотя и владела акциями предприятия.

«Кроме того, Совет не может продемонстрировать, что она на дату принятия оспариваемых актов владела другими предприятиями, связанными с ее сыном», – говорится в документе.

Виолетта Пригожина попала под санкции ЕС 24 февраля 2022 г. Тогда ограничения коснулись также супруги бизнесмена Любови Пригожиной.

США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения попал ее основатель Евгений Пригожин. В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине.

Ранее по теме: Пригожин заявил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» восточной части Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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