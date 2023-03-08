Суд ЕС аннулировал санкции против матери Пригожина
Суд Евросоюза аннулировал санкции, введенные против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Решение суда опубликовано в среду на его сайте.
Как следует из документа, даже если Пригожин «несет ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», связь между Виолеттой Пригожиной и ее сыном основана исключительно на их родстве, а этого недостаточно, чтобы оправдать ее включение в санкционный список.
По данным Совета ЕС, мать основателя ЧВК владела компанией «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», которая принадлежит основанной Пригожиным группе «Конкорд». Женщина также владела другими связанными с бизнесменом предприятиями. Суд по иску матери Пригожина установил, что она с 2017 г. не является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», хотя и владела акциями предприятия.
«Кроме того, Совет не может продемонстрировать, что она на дату принятия оспариваемых актов владела другими предприятиями, связанными с ее сыном», – говорится в документе.
Виолетта Пригожина попала под санкции ЕС 24 февраля 2022 г. Тогда ограничения коснулись также супруги бизнесмена Любови Пригожиной.
США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения попал ее основатель Евгений Пригожин. В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине.