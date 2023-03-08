Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Киеву 21 танка Leopard 2 в марте
Украина к концу марта получит 18 немецких и три португальских танка Leopard 2, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Берлин ранее обещал отправить Киеву 14 танков Leopard 2.
«Я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2 и три португальских танка могут все вместе прибыть на Украину в этом месяце», — сказал Писториус перед встречей министров стран Евросоюза в Швеции (цитата по Taggeschau).
25 января Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Писториус тогда уточнил, что первая военная техника прибудет на Украину в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания, Канада и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams.
В начале февраля в минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2. Кроме того, в конце месяца министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. По его словам, они уже находятся на территории Украины. 28 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Leopard были замечены в районе Артемовска.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле заявили, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что танки не спасут Украину, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек им судьбу фашистских «Тигров».