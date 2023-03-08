Министр обороны ФРГ анонсировал поставку Киеву 21 танка Leopard 2 в марте

В начале февраля в минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2. Кроме того, в конце месяца министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. По его словам, они уже находятся на территории Украины. 28 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Leopard были замечены в районе Артемовска.