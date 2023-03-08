Министр обороны ФРГ призвал помогать Киеву и после публикаций про «Северные потоки»

В тот же день немецкая газета Zeit рассказала, что следствие в Германии установило судно, которое может быть причастно к подрыву «Северных потоков». По данным газеты, судно было арендовано в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые и сдали его в аренду. Причастные к самому подрыву шесть человек использовали поддельные документы для аренды яхты, на которой и были обнаружены следы взрывчатки.