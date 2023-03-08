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Политика

Министр обороны ФРГ призвал помогать Киеву и после публикаций про «Северные потоки»

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что публикации в СМИ на тему диверсий на «Северных потоках» не должны влиять на решения по оказанию помощи Украине. Об этом он сообщил в радиоэфире Deutschlandfunk.

Оборонное ведомство ФРГ не прекратит поставки военной помощи даже после публикации расследований, которые, «безусловно, готовились тщательно и усердно», сказал Писториус. Министр добавил, что Европе нужно наращивать промышленное производство боеприпасов, т. к. после начала поддержки Киева проблема осталась, а «увеличение количества заказов не означает увеличения производства».

Писториус подчеркнул, что с большим интересом ознакомился с новыми сообщениями о подрывах на трубопроводах, но считает, что нельзя исключать обман с целью обвинения проукраинских группировок.

NYT: подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группировка

7 марта газета The New York Times сообщила, что новые данные разведки США говорят о причастности некой проукраинской группировки ко взрывам на газопроводах «Северный поток». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных.

В тот же день немецкая газета Zeit рассказала, что следствие в Германии установило судно, которое может быть причастно к подрыву «Северных потоков». По данным газеты, судно было арендовано в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые и сдали его в аренду. Причастные к самому подрыву шесть человек использовали поддельные документы для аренды яхты, на которой и были обнаружены следы взрывчатки.

8 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «скоординированным вбросом в СМИ» новые данные о подрывах «Северных потоков». По его мнению, «авторы теракта хотят отвлечь внимание». Российские власти ранее неоднократно обвиняли в диверсиях спецслужбы США.

Ранее по теме: Захарова оценила нежелание посла ФРГ назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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