Суд арестовал бывшего мэра Белгорода на два месяца
Подозреваемый в получении взяток бывший глава Белгорода Антон Иванов арестован по делу о получении взятки на два месяца, передает «РИА Новости». Такое решение принял в среду Свердловский районный суд Белгорода.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказал судья.
Как уточняется на сайте СК по региону, Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сетевое издание Fonar.tv ранее сообщило, что задержание экс-мэра может быть связано с его предыдущим местом работы – Иванов был генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации (БИК).
По версии следствия, с 2019 по 2021 г. Иванов дал указания исполнительному директору АО «БИК» на заключение договоров займа между обществом и несколькими коммерческими организациями. Стороны, как отмечается в сообщении СК, заключили дополнительные соглашения о продлении сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата.
«Впоследствии погашение задолженности по вышеуказанным договорам займа на общую сумму свыше 50 000 000 руб. не произведено. При этом в период получения указанных займов через третью коммерческую организацию в собственность генерального директора АО «БИК» был передан автомобиль стоимостью свыше 2 500 000 руб.», – рассказали в СК.
«РИА Новости» также пишет, что Иванов был задержан при попытке вылететь в Узбекистан. Его адвокат в ходе судебного заседания сообщила, что на следующей неделе они с подозреваемым собирались быть в Белгороде.
31 октября 2022 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Иванов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Позднее губернатор сообщил, что экс-мэр не смог работать в необходимом темпе. В январе 2023 г. Гладков во время ежедневного общения с подписчиками сообщил, что увольнение Иванова последовало после ряда невыполненных обещаний, данных жителям города. 21 февраля на оперативном совещании Гладков сообщил, что по итогам проверки деятельности БИК в предыдущие годы было установлено, что ее сотрудники нарушали закон.