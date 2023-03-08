Суд арестовал бывшего мэра Белгорода на два месяца

31 октября 2022 г. губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Иванов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Позднее губернатор сообщил, что экс-мэр не смог работать в необходимом темпе. В январе 2023 г. Гладков во время ежедневного общения с подписчиками сообщил, что увольнение Иванова последовало после ряда невыполненных обещаний, данных жителям города. 21 февраля на оперативном совещании Гладков сообщил, что по итогам проверки деятельности БИК в предыдущие годы было установлено, что ее сотрудники нарушали закон.