В Госдуме предложили правительству ввести льготы за инвестиции в стартапы
Правительство готово поддержать идею введения налоговых льгот для компаний, которые инвестируют в отечественные стартапы, сообщил «РИА Новости» вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков.
«Правительство РФ готово поддержать инициативу партии "Новые люди" о налоговых льготах для компаний, которые делают венчурные инвестиции в отечественные стартапы», – рассказал Даванков по итогам закрытой части встречи партии с кабмином. Он добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития за 10 дней проработать шаги по реализации данной инициативы.
Российские компании, которые приобретают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, смогут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.
Причем эти расходы компаний будут учитываться с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат, добавил Путин. «То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля», – пояснил он.
Эту же льготу Путин предложил распространить и на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. «Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот», – резюмировал президент.