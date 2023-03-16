Газета
Экономика

В Госдуме предложили правительству ввести льготы за инвестиции в стартапы

Ведомости

Правительство готово поддержать идею введения налоговых льгот для компаний, которые инвестируют в отечественные стартапы, сообщил «РИА Новости» вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Правительство РФ готово поддержать инициативу партии "Новые люди" о налоговых льготах для компаний, которые делают венчурные инвестиции в отечественные стартапы», – рассказал Даванков по итогам закрытой части встречи партии с кабмином. Он добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития за 10 дней проработать шаги по реализации данной инициативы.

Ранее по теме: Путин поручил дать налоговые льготы покупателям отечественных ИТ-решений

Российские компании, которые приобретают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, смогут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль. С соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.

Причем эти расходы компаний будут учитываться с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат, добавил Путин. «То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля», – пояснил он.

Эту же льготу Путин предложил распространить и на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. «Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования, по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот», – резюмировал президент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных