В Госдуме предложили правительству ввести льготы за инвестиции в стартапы

Причем эти расходы компаний будут учитываться с повышенным коэффициентом, в полтора раза больше фактических затрат, добавил Путин. «То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в полтора рубля», – пояснил он.