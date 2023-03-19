Курский губернатор показал последствия обстрела трех населенных пунктов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли приграничные поселок, село и деревню в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки никто не пострадал.
Обстрелу со стороны Украины подверглись село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, уточнил глава региона в своем Telegram-канале. По его данным, в Краснооктябрьском насчитали 10 прилетов, в поселке повреждены здание медпункта и четыре частных домовладения: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.
«Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений», – написал Старовойт. Глава региона также опубликовал фотографии домов и участков, пострадавших в результате обстрела.
В субботу ВСУ также обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, среди мирных жителей никто не пострадал, сообщал губернатор.
2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.
В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.