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Курский губернатор показал последствия обстрела трех населенных пунктов

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли приграничные поселок, село и деревню в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки никто не пострадал.

Обстрелу со стороны Украины подверглись село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района, уточнил глава региона в своем Telegram-канале. По его данным, в Краснооктябрьском насчитали 10 прилетов, в поселке повреждены здание медпункта и четыре частных домовладения: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.

«Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений», – написал Старовойт. Глава региона также опубликовал фотографии домов и участков, пострадавших в результате обстрела.

/Telegram-канал Романа Старовойта

В субботу ВСУ также обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский, среди мирных жителей никто не пострадал, сообщал губернатор.

2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. 

В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных