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Курский губернатор рассказал об обстреле ВСУ здания дома культуры

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области, жертв нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов. Главное, среди мирных жителей никто не пострадал», – написал он в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что три прилета пришлись по зданию бывшего дома культуры, который в последнее время не работал.

6 марта губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ территории в Хомутовском районе. Он отметил, что в результате атаки были повреждены объекты энергоснабжения, обесточено село Искра.

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2 марта в Курской области усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. 

В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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