Губернатор Ярославской области подумает о трудоустройстве экс-мэра Рыбинска Ласточкина
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев планирует встретиться с бывшим мэром Рыбинска, экс-гендиректором НПО «Сатурн» (сейчас – ПАО «ОДК-Сатурн») Юрием Ласточкиным, который в прошлом году освободился из колонии, где отбывал наказание за коррупцию. Об этом Евраев сообщил в интервью «Ведомостям».
«Я его лично не знаю, но отзывы об этом человеке всех, с кем я беседовал, были положительными. То есть это было не меньше пяти человек, и все высказались положительно, все. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Спасибо огромное, что вы напомнили о нем. Я, может быть, в текучке немножко закрутился, потому что у меня была мысль с ним встретиться. Я думаю, что, если у него будет желание, мы, конечно, подумаем над тем, как можно сделать так, чтобы он вернулся в систему, чтобы быть полезным для Ярославской области. Потому что действительно отзывы только хорошие. Поэтому я скажу так осторожно. Тут зависит от его желания, конечно, в первую очередь», — сказал губернатор.
Юрий Ласточкин 22 апреля 2022 г. освободился из колонии строгого режима № 17 Красноярска, где он отбывал наказание по уголовному делу о взятке и растрате в особо крупном размере. В 2015 г. Рыбинский городской суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 140 млн руб. Впоследствии штраф был снижен до 20 млн руб. Экс-мэр своей вины не признал. Он возглавлял администрацию Рыбинска с 2009 по 2013 г., НПО «Сатурн» – с 1997 по 2009 г. Ласточкин является автором нескольких аналитических материалов «Ведомостей».