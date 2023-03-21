Губернатор Ярославской области подумает о трудоустройстве экс-мэра Рыбинска Ласточкина

«Я его лично не знаю, но отзывы об этом человеке всех, с кем я беседовал, были положительными. То есть это было не меньше пяти человек, и все высказались положительно, все. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Спасибо огромное, что вы напомнили о нем. Я, может быть, в текучке немножко закрутился, потому что у меня была мысль с ним встретиться. Я думаю, что, если у него будет желание, мы, конечно, подумаем над тем, как можно сделать так, чтобы он вернулся в систему, чтобы быть полезным для Ярославской области. Потому что действительно отзывы только хорошие. Поэтому я скажу так осторожно. Тут зависит от его желания, конечно, в первую очередь», — сказал губернатор.