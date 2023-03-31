Адвокат Трампа назвал сделку со следствием маловероятной

Сам Трамп считает себя «совершенно невиновным». По его словам, это «политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории». «Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену», – подчеркнул он. Сам Байден пока не комментировал произошедшее.