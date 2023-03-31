Адвокат Трампа назвал сделку со следствием маловероятной
Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием из-за предполагаемых обвинений по «делу Сторми Дэниелс». Об этом сообщает адвокат бывшего президента США Джо Такопина, передает NBC.
«Президент Трамп не пойдет на сделку о признании вины по этому делу. Этого не произойдет», — сказал он. Такопина также отметил, что Трамп не собирается «скрываться» в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее сегодня, 31 марта, Такопина предположил, что бывшему президенту США 4 апреля предъявят обвинения по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс. Точная дата, когда обвинительное заключение будет раскрыто, пока отсутствует.
По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом. Сам Трамп опровергает какие-либо связи с ней. Сейчас Коэн дает показания против бывшего президента США. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.
Сам Трамп считает себя «совершенно невиновным». По его словам, это «политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории». «Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену», – подчеркнул он. Сам Байден пока не комментировал произошедшее.
О том, что Трамп может быть задержан в ближайшее время, экс-президент США сообщил 18 марта. По его словам, эта информация поступила к Трампу из-за «утечек» в «коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуре Манхэттена».
Уточняется, что предъявление уголовного обвинения станет первым случаем в истории США в отношении действующего или бывшего президента страны. Несмотря на расследование, популярность Трампа среди республиканцев продолжает расти, многие из них его поддерживают, следует из данных соцопросов.