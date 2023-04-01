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Курский губернатор сообщил о сбрасывании ВСУ взрывного устройства на крышу ДК

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью сбросили с беспилотника взрывное устройство в приграничном селе Дроновка Курской области, повреждена крыша местного Дома культуры, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района», – написал глава региона в своем Telegram-канале. 

По сообщению властей властей региона, в результате инцидента никто не пострадал. Осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета. Объекты осматривают специалисты из группы разминирования, добавил Старовойт.

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Днем ранее ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области, писал Старовойт. Обошлось без пострадавших, но без электроснабжения осталось село Гордеевка. При этом Глушковский район 31 марта попал под обстрел дважды: по данным властей региона, пять прилетов в окрестностях поселка Теткино «каких-либо последствий за собой не повлекли», а один из двух ударов по поселку Краснооктябрьский пришелся на частный гараж, он был полностью уничтожен огнем.

2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. 

В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных