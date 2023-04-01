Курский губернатор сообщил о сбрасывании ВСУ взрывного устройства на крышу ДК

Днем ранее ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области, писал Старовойт. Обошлось без пострадавших, но без электроснабжения осталось село Гордеевка. При этом Глушковский район 31 марта попал под обстрел дважды: по данным властей региона, пять прилетов в окрестностях поселка Теткино «каких-либо последствий за собой не повлекли», а один из двух ударов по поселку Краснооктябрьский пришелся на частный гараж, он был полностью уничтожен огнем.