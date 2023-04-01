Курский губернатор сообщил о сбрасывании ВСУ взрывного устройства на крышу ДК
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью сбросили с беспилотника взрывное устройство в приграничном селе Дроновка Курской области, повреждена крыша местного Дома культуры, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По сообщению властей властей региона, в результате инцидента никто не пострадал. Осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета. Объекты осматривают специалисты из группы разминирования, добавил Старовойт.
Днем ранее ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области, писал Старовойт. Обошлось без пострадавших, но без электроснабжения осталось село Гордеевка. При этом Глушковский район 31 марта попал под обстрел дважды: по данным властей региона, пять прилетов в окрестностях поселка Теткино «каких-либо последствий за собой не повлекли», а один из двух ударов по поселку Краснооктябрьский пришелся на частный гараж, он был полностью уничтожен огнем.
2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.
В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.