Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Азербайджана об инциденте пока не сообщало. 30 марта в ведомстве заявили, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.