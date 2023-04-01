Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного на границе с Азербайджаном
В приграничной зоне в результате перестрелки погиб солдат срочной службы армянских ВС, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. По данным ведомства, инцидент произошел на юго-востоке страны вечером 31 марта в условиях крайне плохой видимости.
Перестрелка произошла с военнослужащими вооруженных сил Армении, однако выстрелы раздавались и с азербайджанской стороны, рассказали в ведомстве. Армянский военный погиб от огнестрельного ранения, еще один человек пострадал.
Минобороны Азербайджана об инциденте пока не сообщало. 30 марта в ведомстве заявили, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.
С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. МИД Армении выступил против этого предложения.