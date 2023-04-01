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Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного на границе с Азербайджаном

Ведомости

В приграничной зоне в результате перестрелки погиб солдат срочной службы армянских ВС, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. По данным ведомства, инцидент произошел на юго-востоке страны вечером 31 марта в условиях крайне плохой видимости. 

Перестрелка произошла с военнослужащими вооруженных сил Армении, однако выстрелы раздавались и с азербайджанской стороны, рассказали в ведомстве. Армянский военный погиб от огнестрельного ранения, еще один человек пострадал.

Минобороны Азербайджана об инциденте пока не сообщало. 30 марта в ведомстве заявили, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района.

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С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. МИД Армении выступил против этого предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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