Предвыборный фонд Трампа объявил о поступлении за сутки $4 млн

В ночь на 31 марта 2023 г. по московскому времени (днем 30 марта по восточному времени США) большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление Трампу обвинений по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством. Обвинения связаны в том числе с делом о выплате $130 000 «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 г. Этот эпизод произошел еще на фоне предыдущей предвыборной кампании Трампа. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом. Сам Трамп опровергает какие-либо связи с ней. Сейчас Коэн дает показания против бывшего президента США.