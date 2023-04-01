Предвыборный фонд Трампа объявил о поступлении за сутки $4 млн
В течение суток после голосования жюри присяжных за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу предвыборный фонд политика собрал $4 млн. Об этом со ссылкой на заявление фонда пишет Bloomberg.
В фонде заявили, что пожертвования поступили из всех 50 штатов. Заявленный размер поступлений – $4 млн – нельзя подтвердить до тех пор, пока не будет представлен отчет за I квартал года. Это произойдет 15 апреля, указывает агентство.
В ночь на 31 марта 2023 г. по московскому времени (днем 30 марта по восточному времени США) большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление Трампу обвинений по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством. Обвинения связаны в том числе с делом о выплате $130 000 «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 г. Этот эпизод произошел еще на фоне предыдущей предвыборной кампании Трампа. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом. Сам Трамп опровергает какие-либо связи с ней. Сейчас Коэн дает показания против бывшего президента США.
После официального предъявления обвинения это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.
Как писал CNN, Трамп может во вторник, 4 апреля, добровольно явиться в суд, где ему официально предъявят обвинения. Вечером 31 марта адвокат бывшего президента США Джо Такопина заявил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием.
Экс-президент США назвал решение жюри «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории». Он отметил, что обвинение хотят выдвинуть «невиновному» (цитата по NYT). Бывший глава государства предупреждал своих сторонников о скором возможном задержании еще 18 марта. Трамп тогда заявил, что узнал об этом благодаря утечкам, и призвал поддерживающих его протестовать и устраивать массовые акции.
Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г.