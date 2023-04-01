Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасилевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», – говорится в сообщении.
За последние сутки средства противовоздушной обороны также перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Кроме того, российские силы уничтожили пять украинских беспилотников в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех МиГ-29. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии. Вслед за Польшей аналогичное решение приняла Словакия. Информационное агентство CTK 23 марта сообщило, что Словакия передала Киеву первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена.