Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29

16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех МиГ-29. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии. Вслед за Польшей аналогичное решение приняла Словакия. Информационное агентство CTK 23 марта сообщило, что Словакия передала Киеву первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС.