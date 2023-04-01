Газета
Политика

Минобороны сообщило о сбитом в ДНР украинском истребителе МиГ-29

Ведомости

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Нововасилевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», – говорится в сообщении.

За последние сутки средства противовоздушной обороны также перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Кроме того, российские силы уничтожили пять украинских беспилотников в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее по теме: Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта оружия

16 марта президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех МиГ-29. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии. Вслед за Польшей аналогичное решение приняла Словакия. Информационное агентство CTK 23 марта сообщило, что Словакия передала Киеву первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что поставка самолетов Украине не повлияет на ход спецоперации, а вся военная техника будет уничтожена. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных