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В Курской области в двух селах и деревне после обстрела нарушено электроснабжение

Ведомости

В селах Искра и Клевень, а также в деревне Богословка Курской области начались проблемы с электроснабжением после обстрела со стороны Украины, других повреждений нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, под обстрелом в субботу находилось село Искра Хомутовского района, там зафиксировали более 20 прилетов. 

«Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение 3 приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Курскую область, по информации властей, атаковали второй раз за сутки. Ранее в ночь на субботу вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в приграничном селе Дроновка. В результате инцидента никто не пострадал, но осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.

Ранее по теме: Курский губернатор показал последствия обстрела трех населенных пунктов

2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок. 

В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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