В Курской области в двух селах и деревне после обстрела нарушено электроснабжение
В селах Искра и Клевень, а также в деревне Богословка Курской области начались проблемы с электроснабжением после обстрела со стороны Украины, других повреждений нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, под обстрелом в субботу находилось село Искра Хомутовского района, там зафиксировали более 20 прилетов.
«Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение 3 приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Курскую область, по информации властей, атаковали второй раз за сутки. Ранее в ночь на субботу вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в приграничном селе Дроновка. В результате инцидента никто не пострадал, но осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.
2 марта в регионе усилили меры безопасности на границе с Украиной. Такое решение было принято на фоне проникновения в Брянскую область группы украинских диверсантов, которая открыла огонь по автомобилю. В результате произошедшего погибли два человека, пострадал ребенок.
В начале февраля в Курской области также бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.