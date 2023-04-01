В Курской области в двух селах и деревне после обстрела нарушено электроснабжение

Курскую область, по информации властей, атаковали второй раз за сутки. Ранее в ночь на субботу вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в приграничном селе Дроновка. В результате инцидента никто не пострадал, но осколки незначительно повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.