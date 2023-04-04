Мишустин и премьер Китая договорились о расширении сотрудничества
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели телефонный разговор, в ходе которого договорились расширять сотрудничество по всем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
«Михаил Мишустин выразил удовлетворение поступательным укреплением российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подтверждена готовность к расширению сотрудничества с китайскими партнерами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», – сказано в сообщении.
Мишустин и Ли Цян также обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта.
Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире.
На 21 марта был намечен основной день государственного визита председателя КНР. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. В общей сложности лидеры общались более 10 часов. Утром 22 марта Си Цзиньпин покинул Россию.