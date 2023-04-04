США разрешили Японии покупать российскую нефть по цене выше потолка

22 марта первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что у России нет проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, в случае возникновения каких-либо трудностей отрасль с ними успешно справляется. «За этот год мы узнали, что не только прожить можно [в условиях санкций], но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил он.