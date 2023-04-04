США разрешили Японии покупать российскую нефть по цене выше потолка
Япония приобретает у России нефть по цене выше потолка, установленного G7, с согласия США и партнеров, заявил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
«В обсуждения потолка цен, а также в другие дальнейшие усилия такого рода были встроены определенные договоренности, чтобы гарантировать, что японцы смогут позаботиться о собственной энергобезопасности, что у них будут определенные благоприятные возможности такого рода», – отметил Турк (цитата по ТАСС).
По его словам, действия Японии не представляют собой отхода от договоренностей коллективного Запада. «Эти обсуждения велись с нашими японскими коллегами добросовестно, с попыткой учитывать их собственные потребности в сфере энергобезопасности», – заключил он.
Еврокомиссия (ЕК) сообщила странам Евросоюза, что потолок цен на российскую нефть пока не будет пересмотрен. Об этом написал Bloomberg 31 марта со ссылкой на источники. Сейчас он установлен на уровне в $60/барр.
Евросоюз объявил о введении эмбарго на морские поставки нефти из России 5 декабря 2022 г. До этого осенью решение ограничить цену на нефть (ввести потолок цены) из России было принято странами G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), к которым присоединились остальные страны ЕС, Австралия и некоторые страны Европы, не входящие в союз.
В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.
22 марта первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что у России нет проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, в случае возникновения каких-либо трудностей отрасль с ними успешно справляется. «За этот год мы узнали, что не только прожить можно [в условиях санкций], но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил он.