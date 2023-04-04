Посольство РФ обвинило США в эскалации после выделения нового пакета помощи Киеву
Решение США отправить Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,6 млрд свидетельствует о намерении Вашингтона и дальше затягивать конфликт. С таким заявлением выступило посольство России в США.
«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву – шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
В посольстве также призвали Вашингтон «трезво оценить последствия подобных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта». Там же напомнили, что любая западная техника будет уничтожена, а цели спецоперации все равно будут достигнуты.
4 апреля Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на сумму $2,6 млрд. Вашингтон планирует передать Киеву дополнительные боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, стрелковое оружие и др. на сумму не больше $0,5 млрд из запасов минобороны. Техника и боеприпасы на сумму $2,5 млрд будут закуплены у производителей в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.