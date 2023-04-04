Посольство РФ обвинило США в эскалации после выделения нового пакета помощи Киеву

4 апреля Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на сумму $2,6 млрд. Вашингтон планирует передать Киеву дополнительные боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы, стрелковое оружие и др. на сумму не больше $0,5 млрд из запасов минобороны. Техника и боеприпасы на сумму $2,5 млрд будут закуплены у производителей в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).