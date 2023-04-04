МИД России заявил протест временному поверенному в делах Франции

«Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии», – говорится в сообщении.