Газета
Политика

МИД России заявил протест временному поверенному в делах Франции

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари – ему был заявлен протест из-за публикации о действиях военных РФ в Буче (Украина). Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии», – говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что «подобные провокационные выпады» со стороны недружественных стран «звучат тем более безосновательно» из-за отсутствия доказательств. Также напомнили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре 2022 г. обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой запустить объективную процедуру расследования.

«Однако и по сей день западные страны лишь продолжают огульно обвинять Россию в том, чего она не совершала, отказываясь при этом видеть очевидные преступления киевского режима», – заключили в министерстве.

МИД неоднократно вызывал французских дипломатов. В частности, 6 октября прошлого года послу Франции в России Пьеру Леви была озвучена в министерстве позиция российских властей по поводу поставок вооружения Киеву, а также отмечено о возникающих из-за этого угрозах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных