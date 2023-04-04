МИД России заявил протест временному поверенному в делах Франции
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Франции в России Джея Дармадикари – ему был заявлен протест из-за публикации о действиях военных РФ в Буче (Украина). Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.
«Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии», – говорится в сообщении.
В представительстве отметили, что «подобные провокационные выпады» со стороны недружественных стран «звучат тем более безосновательно» из-за отсутствия доказательств. Также напомнили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре 2022 г. обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой запустить объективную процедуру расследования.
«Однако и по сей день западные страны лишь продолжают огульно обвинять Россию в том, чего она не совершала, отказываясь при этом видеть очевидные преступления киевского режима», – заключили в министерстве.
МИД неоднократно вызывал французских дипломатов. В частности, 6 октября прошлого года послу Франции в России Пьеру Леви была озвучена в министерстве позиция российских властей по поводу поставок вооружения Киеву, а также отмечено о возникающих из-за этого угрозах.