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Песков: концепция безопасности Союзного государства будет проработана в «сжатые сроки»

Ведомости

На подготовку концепции безопасности Союзного государства потребуется время, но она будет подготовлена в «максимально сжатые сроки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну разумеется, на это потребуется время, будет готовиться в максимально сжатые сроки», – сказал пресс-секретарь. Он добавил, что обновление концепции и основ политики ядерного сдерживания России для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии не потребуется.

6 апреля, после встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, российским лидером было заявлено начало подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи «взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны».

По словам Путина, наращивание взаимодействий в сфере обороны и безопасности отвечает «коренным интересам наших стран и народов». «[Это] по-настоящему важно – с учетом непростой международной обстановки – именно сегодня», – отметил российский президент.

В тот же день Песков рассказал, что размещение ядерного оружия на территории соседней республики связано с расширением НАТО. Он отметил, что такие действия со стороны альянса «доставляют нам хлопоты и переживания за нашу безопасность».

Ранее по теме: У России и Белоруссии появится совместная концепция безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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