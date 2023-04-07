Песков: концепция безопасности Союзного государства будет проработана в «сжатые сроки»
На подготовку концепции безопасности Союзного государства потребуется время, но она будет подготовлена в «максимально сжатые сроки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну разумеется, на это потребуется время, будет готовиться в максимально сжатые сроки», – сказал пресс-секретарь. Он добавил, что обновление концепции и основ политики ядерного сдерживания России для размещения ядерного оружия на территории Белоруссии не потребуется.
6 апреля, после встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, российским лидером было заявлено начало подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи «взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны».
По словам Путина, наращивание взаимодействий в сфере обороны и безопасности отвечает «коренным интересам наших стран и народов». «[Это] по-настоящему важно – с учетом непростой международной обстановки – именно сегодня», – отметил российский президент.
В тот же день Песков рассказал, что размещение ядерного оружия на территории соседней республики связано с расширением НАТО. Он отметил, что такие действия со стороны альянса «доставляют нам хлопоты и переживания за нашу безопасность».