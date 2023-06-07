Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты

«Сделан вывод о необходимости продолжения осуществления совместной деятельности [между Сербией и США] и поиска новых модальностей сотрудничества, дающих конкретные и четко видимые результаты, в первую очередь в сфере подготовки, развития унтер-офицерского корпуса и киберзащиты», – говорится в сообщении. Такое заявление было сделано по итогам визита начальника Бюро национальной гвардии США генерала Даниэля Хокансона в Сербию.