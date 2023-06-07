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Политика

Сербия и США усилят сотрудничество в сфере киберзащиты

Ведомости

Сербия и США будут развивать сотрудничество в сфере обучения киберзащите и подготовки младшего командного состава. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

«Сделан вывод о необходимости продолжения осуществления совместной деятельности [между Сербией и США] и поиска новых модальностей сотрудничества, дающих конкретные и четко видимые результаты, в первую очередь в сфере подготовки, развития унтер-офицерского корпуса и киберзащиты», – говорится в сообщении. Такое заявление было сделано по итогам визита начальника Бюро национальной гвардии США генерала Даниэля Хокансона в Сербию.

Кроме того, начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович отметил, что армия республики «стремится быть ответственным и заслуживающим доверия партнером, что она привержена продолжению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес».

В рамках визита представителей армии США также состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и генералом Хокансоном. Президент подчеркнул, что республика, «сохраняя военный нейтралитет, готова улучшать партнерское сотрудничество с американской армией».

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5 апреля сербский министр обороны Милош Вучевич объявил о совместных с США и другими государствами-партнерами учениях «Платиновый волк». Вучевич отметил, что «это крупнейшие военные маневры на территории Сербии и в этом нет никакой тайны». Сами учения пройдут с 16 по 30 июня.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает давление на Белград, и добавил, что Кремль будет внимательно наблюдать за этими учениями.

Маневры «Платиновый волк» проводятся возле города Буяновац (Сербия) еще с 2014 г. Раньше в них участвовали военные армий Великобритании, Франции, Болгарии, Греции, Венгрии и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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