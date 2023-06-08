Власти Крыма рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра
Власти Крыма совместно с федеральными органами изучают варианты наполнения Северо-Крымского канала (СКК) водой из Днепра. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
«Возможность подачи воды в СКК остается достаточно простая. Как только вопрос безопасности решат, установка насосов на реке Днепр и подача до 40 кубометров в секунду воды в СКК позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории республики», – уточнил Аксенов.
Глава республики отметил, что пока уровень воды в канале не упал, но со временем он обмелеет. В части обеспечения Крыма водой никаких угроз нет. Ситуация под контролем, предпринимаются меры на сохранение имеющихся запасов, добавил он.
Аксенов отметил, что пострадает рисовое хозяйство, но власти планируют поддержать производителей и компенсировать потери.
О риске обмеления Северо-Крымского канала Аксенов предупредил утром 6 июня, вскоре после прорыва плотины Каховской ГЭС. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. В ходе спецоперации на Украине продвижение ВС России позволило разблокировать канал. В начале марта 2022 г. канал начал заполняться водой. Ущерб от водной блокады оценивался в 150 млрд руб.