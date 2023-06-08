Власти Крыма рассматривают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра

О риске обмеления Северо-Крымского канала Аксенов предупредил утром 6 июня, вскоре после прорыва плотины Каховской ГЭС. Запасы воды в канале он оценил в более 40 млрд куб. м. При этом Аксенов исключил возможность подтопления Крыма и дефицит питьевой воды. По его словам, те водохранилища, которые раньше были заполнены на 15–20%, сейчас заполнены на 80%.