Лавров счел слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе «бурным потоком сознания»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему трудно комментировать заявления США об исходящей от РФ ядерной угрозе, это и слова лидера Украины Владимира Зеленского – «бурный поток сознания».
«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это всё истолковывать. Поэтому я не стал бы сейчас придавать большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Заявления Зеленского министр заявил назвал «еще более бурным потоком сознания». «Я не могу комментировать эти вещи, я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно ежедневно доказывают свою неадекватность», – сказал он.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Москвой тактического ядерного оружия. Украинский президент в интервью BBC сказал, что мир найдет способ лишить президента РФ Владимира Путина «жизнедеятельности», если он не прекратит «угрожать ядерным оружием».
Посол РФ в США Анатолий Антонов также комментировал заявления американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине. По его словам, спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны, такой риторикой «местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере». По мнению посла, американским политикам также «не дает покоя» размещение Россией ТЯО в Белоруссии.