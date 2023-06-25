Лавров счел слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе «бурным потоком сознания»

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как, в общем, и другим обозревателям, которые задаются вопросом, как это всё истолковывать. Поэтому я не стал бы сейчас придавать большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».