Губернатор Псковской области назвал имена двоих погибших 24 июня пилотов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате была достигнута договоренность: уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, также уйти в Белоруссию, уточнил 26 июня Путин.