Губернатор Псковской области назвал имена двоих погибших 24 июня пилотов
В ходе подавления вооруженного мятежа 24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Беда прошла мимо, тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней, но жертвы все же были – те самые герои-летчики, о которых говорил президент. Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона, экипаж Ка-52 – подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», – сказал Ведерников.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
27 июня, выступая на Соборной площади Московского Кремля перед военными и правоохранителями, президент РФ Владимир Путин рассказал, что 24 июня в ходе противостояния с мятежниками погибли летчики. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сообщил глава государства, предложив почтить их память минутой молчания. Число погибших и их имена Путин не назвал.
Затем во время встречи с военными президент пообещал, что семьям погибших военнослужащих окажут поддержку. По его словам, будет сделано все для этого.
24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа, перед этим обвинив Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В российском военном ведомстве информацию об ударах назвали провокацией. В субботу Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и направил колонны ЧВК в сторону Москвы.
Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате была достигнута договоренность: уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, также уйти в Белоруссию, уточнил 26 июня Путин.