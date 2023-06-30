Посла Колумбии пригласили в российский МИД после слов о раненых в Краматорске

После этого президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны передать дипломатическую ноту протеста России. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали три гражданина Колумбии. Сообщалось, что в Краматорске во время ракетного удара находились бывший советник президента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Поольство России, в свою очередь, выразило сожаление по поводу произошедшего, но отметило, что «прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел», – это не самое подходящее место для дегустации украинской кухни.