Посла Колумбии пригласили в российский МИД после слов о раненых в Краматорске
Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра был приглашен в российский МИД для разъяснения ситуации в связи с заявлениями Боготы о трех колумбийцах, пострадавших в Краматорске. Об этом говорится в сообщении МИД России.
«30 июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Э. Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны следующие пояснения», – сказано в сообщении.
В российском МИДе пожелали колумбийским гражданам скорейшего выздоровления и «возвращения в безопасное место». В ведомстве напомнили, что целью удара ВС России был пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
«В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании. По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисками», – добавили в МИД России и напомнили послу Колумбии о необходимости предостеречь граждан страны от поездок в зону боевых действий.
Минобороны России 28 июня в ежедневной сводке сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в Краматорске ДНР. Киев обвинил Россию в гибели мирных жителей в городе якобы в результате ракетного удара. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, российские военные поражают объекты, которые «так или иначе связаны с военной инфраструктурой».
После этого президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны передать дипломатическую ноту протеста России. Он уточнил, что в результате происшествия пострадали три гражданина Колумбии. Сообщалось, что в Краматорске во время ракетного удара находились бывший советник президента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Поольство России, в свою очередь, выразило сожаление по поводу произошедшего, но отметило, что «прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел», – это не самое подходящее место для дегустации украинской кухни.