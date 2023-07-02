Рогов рассказал о подготовке второго этапа контрнаступления Украины

О начале украинского контрнаступления 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По его словам, военные Украины ведут наступательные действия с 4 июня, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.



30 июня Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях. В течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. Всего за сутки Вооруженные силы отразили пять атак на донецком направлении.