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Политика

Рогов рассказал о подготовке второго этапа контрнаступления Украины

Ведомости

Украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Владимир Рогов.

«Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — отметил Рогов.

По его словам, украинская армия может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

О начале украинского контрнаступления 9 июня заявил президент России Владимир Путин. По его словам, военные Украины ведут наступательные действия с 4 июня, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.

30 июня Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях. В течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. Всего за сутки Вооруженные силы отразили пять атак на донецком направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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